Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.​​​​​​​

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

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