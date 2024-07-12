Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'de 885 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Nevşehir'de 885 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.
Çalışmada, Van'dan Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenilen S.K'nin aracı durduruldu.
Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.
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