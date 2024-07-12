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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de 885 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:41 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:41
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        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de 885 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yaptı.

        Çalışmada, Van'dan Antalya'ya uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenilen S.K'nin aracı durduruldu.

        Araçta ve şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 885 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.​​​​​​​

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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