Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Bu kapsamda üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen S.S.A'nın ifadesi üzerine, A.E'nin evinde arama yapan ekipler, burada da sentetik uyuşturucu buldu.

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