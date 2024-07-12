Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
Nevşehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilen S.S.A'nın ifadesi üzerine, A.E'nin evinde arama yapan ekipler, burada da sentetik uyuşturucu buldu.
Gözaltına alınan S.S.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.E. ise adliyeye sevk edildi.
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