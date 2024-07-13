KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, gazetecilerle buluştu

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki bir restoranda düzenlenen programda faaliyetleri hakkında bilgi veren Karasar, üniversitenin 2005 yılında Kapadokya'nın kalbinde kurulduğunu, hızlı bir şekilde bölgenin ve ülkenin en saygın eğitim kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

Tarih, doğa ve kültürle iç içe olan muhteşem yerleşkeleri, güçlü akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerine benzersiz bir eğitim deneyimi sunduğunu belirten Karasar, büyükşehirde kurulu olmayan tek vakıf üniversitesi olduğunu kaydetti.

Üniversite olarak amaçlarının öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerle donatmanın yanında, topluma faydalı, etik değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade eden Karasar, şunları kaydetti:

"Eğitim programlarımız, teorik bilgiyi pratiğe dökme imkanı tanıyan öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren bir yapıya sahiptir. Üniversite eğitimini sadece bir müfredat ve tamamlanması gereken krediler bütünü olarak değil, aydın ve kamuoyu önderleri olma yolunda hayat boyu öğrenmenin önemli bir uygulaması olarak değerlendiriyoruz. Bugün sayıları 14 bini geçen mezunlarımız Türkiye ve dünyanın dört bir yanında en iyi işlerde çalışmaktadır. 81 ilimizin hemen hepsinden gelen 10 bin kadar öğrencimiz, 600’e yaklaşan akademik ve idari personelimizle ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biriyiz."