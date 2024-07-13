Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, gazetecilerle buluştu

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 17:02 Güncelleme: 13.07.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        KÜN Rektörü Prof. Dr. Karasar, gazetecilerle buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa köyündeki bir restoranda düzenlenen programda faaliyetleri hakkında bilgi veren Karasar, üniversitenin 2005 yılında Kapadokya'nın kalbinde kurulduğunu, hızlı bir şekilde bölgenin ve ülkenin en saygın eğitim kurumlarından biri haline geldiğini söyledi.

        Tarih, doğa ve kültürle iç içe olan muhteşem yerleşkeleri, güçlü akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerine benzersiz bir eğitim deneyimi sunduğunu belirten Karasar, büyükşehirde kurulu olmayan tek vakıf üniversitesi olduğunu kaydetti.

        Üniversite olarak amaçlarının öğrencileri mesleki bilgi ve becerilerle donatmanın yanında, topluma faydalı, etik değerlerle donanmış bireyler olarak yetiştirmek olduğunu ifade eden Karasar, şunları kaydetti:

        "Eğitim programlarımız, teorik bilgiyi pratiğe dökme imkanı tanıyan öğrencilerimizin analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştiren bir yapıya sahiptir. Üniversite eğitimini sadece bir müfredat ve tamamlanması gereken krediler bütünü olarak değil, aydın ve kamuoyu önderleri olma yolunda hayat boyu öğrenmenin önemli bir uygulaması olarak değerlendiriyoruz. Bugün sayıları 14 bini geçen mezunlarımız Türkiye ve dünyanın dört bir yanında en iyi işlerde çalışmaktadır. 81 ilimizin hemen hepsinden gelen 10 bin kadar öğrencimiz, 600’e yaklaşan akademik ve idari personelimizle ülkemizin önemli vakıf üniversitelerinden biriyiz."

        Karasar, "KÜN, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Üniversitemiz bünyesinde yer alan çeşitli araştırma merkezleri ve laboratuvarlar hem öğrencilerimizin hem de akademik kadromuzun bilimsel çalışmalarını desteklemekte. Bu sayede, üniversitemiz sürekli olarak yenilikçi projelere imza atmakta ve bilim dünyasına katkı sağlamaktadır." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pençe harekat bölgesinde çok yakında kilidi kapatıyoruz
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Turizmcilerden 'kapıda vize' açıklaması
        Maximin problem!
        Maximin problem!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        17 yaşındaki Yasemin reddetti katledildi! Korkunç olay!
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Şişli'de kaydedildi... Altı tarihi üstü gecekondu gibi
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        Kızından İbrahim Tatlıses'e gönderme
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        500 metrelik uçurumdan böyle yuvarlandı! O anlar kamerada!
        Erzurum'a hızlı tren
        Erzurum'a hızlı tren
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Suya basıp akıma kapılmışlardı! Sıcak gelişme!
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Tatilde en mutlu olunan an 43. saat
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Tur minibüsünün freni patladı! Can kayıpları ve yaralılar var!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi denetimi açıklaması
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Kuaför ve berberlerden pazar günü kapama kararına tepkiler
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Denizler ve okyanuslar neden tuzludur?
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Gözler sağ bek ve orta sahada!
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı
        Nevşehir'de otomobil evin bahçesine girdi: 2 yaralı
        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
        11. Uluslararası Kapadokya Halk Oyunları Festivali düzenlendi
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Nevşehir'de baraj göletlerine 720 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı
        Nevşehir Belediye Başkanı Arı'dan personele aşure ikramı