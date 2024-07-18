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        Nevşehir'de merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı

        Nevşehir'in Nar beldesinde çalıştığı inşaatın merdiveninden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2024 - 14:49 Güncelleme: 18.07.2024 - 14:49
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        Nevşehir'de merdivenden düşen inşaat işçisi yaralandı
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        Nevşehir'in Nar beldesinde çalıştığı inşaatın merdiveninden düşerek yaralanan işçi hastaneye kaldırıldı.

        Merkeze bağlı beldede Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'ndaki bir inşaatta çalışan A.A. (17) merdivenden düştü.

        Durumu fark eden çalışanlar 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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