Kapadokya'daki balon turlarına rüzgar molası

Kapadokya’da gün doğumu sırasında havalanarak peribacalarının üzerinde süzülen sıcak hava balonlarının uçuşu, olumsuz hava koşulu dolayısıyla bugün için iptal edildi.

Kapadokya'nın doğal, kültürel ve tarihi güzelliklerinin gökyüzünden izlenmesine olanak sunan sıcak hava balon turları, bölgede etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

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