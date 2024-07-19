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        İBB Başkanı İmamoğlu Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2024 - 11:08 Güncelleme: 19.07.2024 - 11:08
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        İBB Başkanı İmamoğlu Nevşehir Belediyesini ziyaret etti
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        İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

        KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katılmak için Nevşehir’e gelen İmamoğlu, belediyeye ziyaret gerçekleştirdi.

        Belediye binası önünde Arı tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçti.

        Burada konuşan Arı, İBB Başkanı İmamoğlu ile ortak noktaları olduğunu belirterek, "Birinci ortak noktamız ikimiz de 2 defa kazandık. En önemli şey oydu. O açıdan benim için çok kıymetli. Ekrem başkanımın başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği encümeninde beraberiz. Bir diğeri, Sayın Başkanım İstanbul’a aşık ben de Nevşehir’e aşığım." dedi.

        İmamoğlu da Rasim Arı'ya başarılarla dolu 5 yıl geçirmesini temenni ederek, "Nevşehir ve bütün coğrafyasını çok seviyorum. Dün akşam değerli dostum Tiran Belediye Başkanı Erion Veliaj ile burada sohbet ettik, doğası ve tarihi üzerine. Dünyada eşi benzerine çok az rastlanan olağanüstü bir coğrafya. Sadece doğası, tarihiyle değil, aynı zamanda maneviyatıyla da çok özel bir yerdeyiz." diye konuştu.​​​​​​​

        Konuşmaların ardından Arı, İmamoğlu ve Erion Veliaj'a hediye verdi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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