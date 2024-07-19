İBB Başkanı İmamoğlu Nevşehir Belediyesini ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'yı ziyaret etti.

KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar Projesi'nin teslim törenine katılmak için Nevşehir’e gelen İmamoğlu, belediyeye ziyaret gerçekleştirdi.

Belediye binası önünde Arı tarafından karşılanan İmamoğlu, daha sonra başkanlık makamına geçti.

Burada konuşan Arı, İBB Başkanı İmamoğlu ile ortak noktaları olduğunu belirterek, "Birinci ortak noktamız ikimiz de 2 defa kazandık. En önemli şey oydu. O açıdan benim için çok kıymetli. Ekrem başkanımın başkanlığında Türkiye Belediyeler Birliği encümeninde beraberiz. Bir diğeri, Sayın Başkanım İstanbul’a aşık ben de Nevşehir’e aşığım." dedi.