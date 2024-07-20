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        Nevşehir'de Belediyesince sünnet şöleni ve konvoy düzenlendi

        NevşehirBelediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 16:58 Güncelleme: 20.07.2024 - 17:00
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        Nevşehir'de Belediyesince sünnet şöleni ve konvoy düzenlendi
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        NevşehirBelediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'in il oluşunun 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni ve çocuklar için konvoy düzenlendi.

        Konvoy öncesinde dağıtılan sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle belediye önüne gelen çocuklar, burada Big Bus'lara bindi.

        Çocuklar ve ailelerini taşıyan otobüsler, daha sonra hareket ederek şehir turu yaptı.

        Yaklaşık 2 saat süren konvoya, motosikletliler de eşlik etti.

        Konvoyun mahallelerden geçişi sırasında vatandaşlar balkon ve pencerelerinden çocukları ve ailelerini selamladı.

        Belediye Başkanı Rasim Arı ise konvoya kendi kullandığı klasik otomobille katıldı.

        Şehir turunun ardından çocuklar, Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde devam eden Kapadokya Çocuk Festivali'ne katıldı. ​​​​​​​

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