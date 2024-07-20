Nevşehir'de Belediyesince sünnet şöleni ve konvoy düzenlendi

NevşehirBelediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni kapsamında gerçekleştirilen konvoy renkli görüntülere sahne oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir'in il oluşunun 70. yıldönümü kutlamaları kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet şöleni ve çocuklar için konvoy düzenlendi.

Konvoy öncesinde dağıtılan sünnet kıyafetlerini giyerek aileleriyle belediye önüne gelen çocuklar, burada Big Bus'lara bindi.

Çocuklar ve ailelerini taşıyan otobüsler, daha sonra hareket ederek şehir turu yaptı.