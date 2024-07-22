Nevşehir'de Kuran kursu öğrencileri camide buluştu
Nevşehir'de Kuran kurslarına katılan öğrenciler, "Cami Çocuk Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.
Nevşehir'de Kuran kurslarına katılan öğrenciler, "Cami Çocuk Buluşması" etkinliğinde bir araya geldi.
İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının düzenlediği "Cami Çocuk Buluşması" etkinliği kapsamında Kuran kurslarına katılan öğrenciler, Hacı Süleyman Köybaşı Nevşehir Külliye Camii'nde buluştu.
Öğle namazı öncesi camiye gelen ve namazı cemaatle kılan öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.
İl Müftü Yardımcısı Mahmut Taşyapan, yaz kurslarına katılan çocuklarla değerler eğitimi kapsamında buluştuklarını söyledi.
Taşyapan, etkinlikleri ilerleyen zamanlarda farklı şekilde gerçekleştireceklerini belirterek, "Derdimiz, tasamız yavrularımıza mabetlerimizi sevdirmek." diye konuştu.
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