Yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı
Nevşehir'de yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı.
Nevşehir'de yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı.
N.E'nin kullandığı tır, Nevşehir-Derinkuyu kara yolu Çardak Kavşağı’nda yol kenarına savruldu.
Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.
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