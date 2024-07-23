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        Yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı

        Nevşehir'de yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 09:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 09:48
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        Yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı
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        Nevşehir'de yol kenarına savrulan tırın sürücüsü yaralandı.

        N.E'nin kullandığı tır, Nevşehir-Derinkuyu kara yolu Çardak Kavşağı’nda yol kenarına savruldu.

        Yaralanan sürücü, hastanede tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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