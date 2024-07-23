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        Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Nevşehir İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Vali Yardımcısı Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2024 - 16:45 Güncelleme: 23.07.2024 - 16:46
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        Nevşehir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Nevşehir İl Koordinasyon Kurul Toplantısı Vali Yardımcısı Haluk Sezen başkanlığında gerçekleştirildi.

        Valilikte düzenlenen toplantıya, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, kurum müdürlüri ve yetkililer katıldı.

        Sezen, toplantıda, 2024'te il genelinde toplam 157 projenin olduğunu söyledi.

        Projelerden 19'unun tamamlandığını belirten Sezen, "68’i devam ediyor, 23 proje ihale aşamasında, 47 projeye ise hiç başlanmadı. Projelerin toplam tutarı 16 milyar 66 milyon 354 bin 733 lira. Önceki yıllarda 2 milyar 345 milyon 561 bin 468 lirası harcanmış. Yeni bir yatırım döneminde öncelikle kuruluşlarımızın yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak işe başlamaları önem arz etmektedir." diye konuştu.

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