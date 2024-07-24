Nevşehir'de butik otelde çıkan yangın söndürüldü

Ekiplerin müdahalesiyle oteldeki misafirler ve çalışanlar tahliye edildi. Yangın ise yaklaşık bir saatlik müdahale sonucu söndürüldü.

Merkeze bağlı Göreme beldesi Aydınlı Orta Mahallesi Uzun Dere Caddesi'nde bulunan butik otelin mutfağında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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