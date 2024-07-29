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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2024 - 13:30 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:30
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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri" kapsamında organize edilen Nevşehir Kültür Yolu Festivali hafta sonu başlayacak.

        Kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleri ile bilinen turizm merkezi Kapadokya'nın farklı noktalarında, festival kapsamında konser, sergi, atölye çalışması, söyleşi, gastronomi sunumları gibi etkinlikler düzenlenecek.

        Türkiye'nin uluslararası marka değerine katkıda bulunmak üzere bu yıl 16 şehirde düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin yedinci durağı Nevşehir olacak.

        Festivale ikinci kez ev sahipliği yapacak olan Nevşehir'de, 3-11 Ağustos tarihlerinde konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

        Sanatçı ve orkestra gruplarının konser vereceği, tanınmış simaların söyleşilere katılacağı festivalde resim, heykel, fotoğraf ve dijital sanat sergileri açılacak, farklı sahnelerde tiyatro oyunları izleyici ile buluşacak.

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında, Filistin'e yönelik saldırıları anlatan karikatürleriyle dikkati çeken Naci El Ali'nin, özgürlük mücadelesinin sembollerinden biri haline gelen "Hanzala" karakterlerinden oluşan sergisi de ziyarete açılacak.

        8 Ağustos itibarıyla festivalin son gününe kadar 17 ülkeden gelecek figürlü sıcak hava balonları bölge semalarında gösteri uçuşu yapacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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