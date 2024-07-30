Nevşehir Belediye Başkanı Arı, çalışmaları inceledi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye ekiplerinin çalışma alanlarını inceleyip, esnaf ve vatandaşla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arı, kentteki çeşitli mahallelerde süren alt ve üst yapı çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Herikli Mahallesi Mustafa Parmaksız Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Arı, esnaf ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

Hayata geçirmeyi planladıkları projelerle ilgili bilgi aktaran Arı, "Yönetim anlayışımızda esnafımızla güçlü bir diyalog kurmayı öncelikli hedeflerimizden biri olarak belirledik. Esnafımızın görüş, ihtiyaç ve beklentileri, şehir yönetiminin en önemli referans kaynağıdır. Bu nedenle, esnaflarımızla düzenli ve açık bir iletişim içinde olmak, sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek en büyük önceliğimizdir." diye konuştu.