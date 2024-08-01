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        Nevşehir'de kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı

        Nevşehir'de bir kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.​​​​​​​

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 14:56 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:56
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        Nevşehir'de kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı
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        Nevşehir'de bir kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan sürücü tutuklandı.​​​​​​​

        İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kayseri'den hareket eden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kargo aracının İstanbul’a gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli aracı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu düzensiz göçmenler A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı.

        Gözaltına alınan sürücü E.S. (53) çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı edilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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