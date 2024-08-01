Nevşehir'de kargo aracında 2 düzensiz göçmen yakalandı

Ekipler, şüpheli aracı Topaklı Bölge Trafik İstasyonu'nda durdurdu. Araçta yapılan aramada Suriye uyruklu düzensiz göçmenler A.B. (19) ile V.S. (30) yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Kayseri'den hareket eden ve içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu kargo aracının İstanbul’a gideceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.