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        İç Anadolu'daki camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'deki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 14:19 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:19
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        İç Anadolu'daki camilerde Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Nevşehir, Kırşehir, Niğde, Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'deki camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Nevşehir Külliyesi Hacı Süleyman Köybaşı Camisi'nde tüm şehitler için okunan Kur'an-ı Kerim hatimlerinin duası yapıldı.

        Cuma namazının ardından ise Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cami çıkışında vatandaşlara aşure ikram edildi.

        Kırşehir'de Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan gıyabi cenaze namazında yüzlerce vatandaş saf tuttu. Cuma namazının farzının ardından camide, Filistin'de yaşamını yitirenler ve Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Namazı kıldıran Kırşehir İl Müftüsü Mustafa Tekin, vatanları, milletleri ve bayrakları için yaşamını yitiren tüm şehitler ile İsmail Heniyye'ye Allah'tan rahmet diledi.

        Tekin ve vatandaşlar, Heniyye ve tüm şehitler için dua etti.

        Niğde'de Dışarı Camisi'nde cuma namazı sonrası Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Cami avlusunda saf tutan vatandaşlar, daha sonra Heniyye için dua etti.

        Yozgat, Sivas ve Kırıkkale'de de camilerde gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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