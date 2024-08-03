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        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Nevşehir'in Göreme beldesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 03.08.2024 - 12:19
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        Nevşehir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Nevşehir'in Göreme beldesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Bayram M'nin kullandığı 50 AEK 394 plakalı motosiklet, Adnan Menderes Bulvarı'nda M.A. idaresindeki 50 AP 775 plakalı otomobille çarpıştı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bayram M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobil sürücüsü M.A. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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