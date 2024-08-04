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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde peribacaları arasında senfoni dinletisi sunuldu

        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de, Buenos Aires Orkestrası tarafından senfoni dinletisi sunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 00:29 Güncelleme: 04.08.2024 - 00:29
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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde peribacaları arasında senfoni dinletisi sunuldu
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        Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de, Buenos Aires Orkestrası tarafından senfoni dinletisi sunuldu.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 farklı şehirde organize edilen festivalin yedinci ayağı Nevşehir oldu.

        Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Paşabağları Ören Yeri'nde oluşturulan etkinlik alanında, konuklar Buenos Aires Orkestrası'nın senfoni konserini dinledi.

        Alanda ışıklandırılan peribacaları ve sıcak hava balonları geceye renk kattı.

        Festival kapsamında, Göreme beldesinde de şarkıcı Bengü sahne aldı.

        11 Ağustos'a kadar sürecek festival kapsamında, konser, sergi, atölye, söyleşi, gastronomi deneyimleri ve her yaşa uygun çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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