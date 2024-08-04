Nevşehir Kültür Yolu Festivali'nde peribacaları arasında senfoni dinletisi sunuldu

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'ne bu yıl ikinci kez ev sahipliği yapan Nevşehir'de, Buenos Aires Orkestrası tarafından senfoni dinletisi sunuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl 16 farklı şehirde organize edilen festivalin yedinci ayağı Nevşehir oldu.

Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında Paşabağları Ören Yeri'nde oluşturulan etkinlik alanında, konuklar Buenos Aires Orkestrası'nın senfoni konserini dinledi.

Alanda ışıklandırılan peribacaları ve sıcak hava balonları geceye renk kattı.