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        Çamurdan ürettiği cezvelerle kahveseverlere farklı lezzet deneyimi sunuyor

        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilkokul yıllarında çırak olarak başladığı çanakçılıkta yıllarca emek veren 37 yaşındaki Ferda Derden, kurduğu atölyesinde topraktan kahve cezvesi de üretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 11:30 Güncelleme: 05.08.2024 - 11:30
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        Çamurdan ürettiği cezvelerle kahveseverlere farklı lezzet deneyimi sunuyor
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        BEHÇET ALKAN - Nevşehir'in Avanos ilçesinde ilkokul yıllarında çırak olarak başladığı çanakçılıkta yıllarca emek veren 37 yaşındaki Ferda Derden, kurduğu atölyesinde topraktan kahve cezvesi de üretiyor.

        Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini görmeye gelen yerli ve yabancı konukların uğrak yerlerinden Avanos ilçesi, el sanatlarıyla tanınıyor.

        İlçede irili ufaklı çok sayıdaki atölyede toprağa şekil veren ustalar, farklı çalışmalara imza atıyor. Cezveler, ebat ve işçiliğine göre 150 ila 500 liradan tüketiciyle buluşuyor.

        İlçedeki çanak ustalarından Derden, uzun yıllar çıraklık ve kalfalık dönemlerinde toprağa şekil vererek aksesuar ürünler ortaya çıkarırken ürün yelpazesine kahve cezvesini ekledi.

        İlkokul döneminde okuldan arta kalan vakitlerinde çanak ustalarına yardım ederek mesleğe giren Derden, 25 yıldır toprak kokulu atölyelerde çamura şekil veriyor.

        Derden, AA muhabirine, deneme amaçlı ürettiği çanak kahve cezvesinin ilgi gördüğünü gözlemlediğini, daha sonra bu ürüne yöneldiğini belirtti.

        Doğal topraktan el emeği ile üretilen cezvenin, içinde pişirilen kahveye topraksı aroma da kattığını, kahve müdavimlerinin bundan dolayı cezvelerini tercih ettiğini dile getiren Derden, siparişlere yetişmeye çalıştığını söyledi.

        El emeği ile ürün ortaya çıkarmanın kendisini mutlu ettiğini, sanatını çok sevdiğini kaydeden Derden, "25 yıl önce üstadımızın yanına gide gele öğrendik ve kendimizi işin içinde bulduk. Şimdi de kendi atölyemizde uğraşıyoruz. Sanatımız burada yaklaşık 4 bin yıllık geçmişe sahip. Eskiden kullanılan tas, tabak yapılırken günümüzde tamamen dekorasyon ürünlere döndü ancak son dönemde talep doğrultusunda mutfak ürünleri yapılıyor. Fincan, bardak, yoğurt kabı, su testisi, güveç gibi ürünler ortaya çıkarılıyor." dedi.

        - İç piyasaya ve Arap ülkelerine gönderiyor

        Her sabah geleneksel tezgahta kahve cezvesi üretmek için mesaiye başladığını, çırak bulamadığı için tüm aşamalarda kendisinin çalıştığını anlatan Derden, perakende satış yapan firmalara ürünlerini toptan verdiğini söyledi.

        Belirli bir üretim hızına sahip olduğu için talepleri karşılamakta zorluk çektiğini belirten Derden, şöyle konuştu:

        "Biz insanlara doğallığı yaşatmak amacıyla bunları üretiyoruz. Son 9-10 yıldır toprak cezveler talep görmeye başladı. Sipariş üzerine cezve üretiyoruz. Günlük 100-150 adet üretiyorum. Tamamen doğal, hem ateş üzerinde kullanılabilir hem ocakta kullanılıyor. Keyifli içim sağlayan bir ürün. İçinde kimyasal madde yok. Burada toprağı şekillendiriyoruz. Daha sonra 1000 derecede fırında pişiriyoruz. Sonra üzerinde renklendirme çalışması yapılarak tamamlayıp, yeniden fırında pişiriyoruz. Genelde iç piyasada değerlendiriyoruz ama talep oldukça Arap ülkelerine de gönderiyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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