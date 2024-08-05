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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:02 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:02
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        Nevşehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
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        Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali" çeşitli etkinliklerle sürüyor.

        Festival kapsamında Nevşehir kent merkezi ile ilçe ve beldelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, gastronomi, atölye çalışması, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri düzenleniyor.

        Bu yıl 16 şehirde gerçekleştirilen festivalin yedinci ayağı Nevşehir'de 3 Ağustos'ta başlayan etkinlikler bölge turizmine güç katıyor.

        Festival kapsamında Göreme beldesindeki etkinlik alanında şarkıcı Bengü ve Buray, Paşabağı Ören Yeri'nde oluşturulan sahnede ise Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatseverlerle buluştu.

        - Refik Anadol'un Mercan Rüyaları eseri ilgi görüyor

        Her yaşa uygun etkinliklere ev sahipliği yapan festival kapsamında, Türkiye'nin tanınmış sanatçılarından Refik Anadol'un okyanus ekosistemleri ile mercan resiflerinden etkilenerek ortaya çıkardığı, geçen yıl İsviçre'deki Dünya Ekonomik Forumu'nda sergilenen "veri heykeli" Nevşehir'deki tarihi Meryem Ana Kilisesi'nde görücüye çıktı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca geçen yıl restorasyonu tamamlanan tarihi binaya gelen sanatseverler "Makine Halüsinasyonları: Mercan Rüyaları" yapay gerçeklik simülasyonunu izlerken, burada hatıra fotoğrafı çektirdi.

        Simülasyonu izleyenlerden İrem Çoban, kendisinin de dijital sanatla uğraştığını, Anadol'un çalışmasını görmek için alana geldiğini belirterek, "Mekan çok güzel, restorasyon sonrası gezebilme şansı elde ettiğimiz için memnun oldum. Aynı zamanda Anadol'un etkileyici görsel verilerinin bizlerle buluştuğu bir deneyimi yaşıyoruz. Çok güzel olduğunu ifade etmem gerekir." diye konuştu.

        Elif Sude Alkan ise tarihi bir binada dijital sanat eserinin sergilenmesinin, geçmişle modernizmin buluşmasına zemin sunduğunu kaydederek, "Geçmişin dokusunda modern bir sanata şahit olmak güzel bir duygu. Festival çok farklı deneyimler sunuyor. Nevşehir küçük bir şehir olmasına rağmen özel bir dokuya sahip. Kültür Yolu Festivali bu özelliklerinin tanıtılmasına olanak sağlıyor." dedi.

        11 Ağustos'a kadar devam edecek festival, 8 Ağustos Perşembe gününden itibaren çeşitli ülkelerden getirilecek figürlü sıcak hava balonlarının gösteri uçuşuna da sahne olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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