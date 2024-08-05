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        Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2024 - 13:16 Güncelleme: 05.08.2024 - 13:16
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        Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
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        Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

        Karacaşar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Ahmet Didin, sabah ağıla gittiğinde 2 koyununun telef olduğunu gördü.

        Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Didin, kurt saldırısı olduğunu fark etti.

        Ağılın güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, bahçe duvarından atlayarak ağıla girdiği görülen kurdun kovaladığı koyunlardan ikisini telef ettiği görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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