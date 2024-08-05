Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Karacaşar Mahallesi'nde küçükbaş hayvan yetiştiren Ahmet Didin, sabah ağıla gittiğinde 2 koyununun telef olduğunu gördü.
Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Didin, kurt saldırısı olduğunu fark etti.
Ağılın güvenlik kamerasınca kaydedilen olayda, bahçe duvarından atlayarak ağıla girdiği görülen kurdun kovaladığı koyunlardan ikisini telef ettiği görülüyor.
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