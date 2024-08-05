Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi

Güvenlik kamerası kaydını inceleyen Didin, kurt saldırısı olduğunu fark etti.

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde, kurdun ağıla girerek iki koyunu telef etmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

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