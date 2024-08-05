Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri belirlenen üç şüphelinin kentte olduğunu tespit etti.

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