Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'dan hareket etti

        İstanbul'dan önceki gün başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, araçlarıyla geldikleri Nevşehir'in Göreme beldesindeki bir gecelik molanın ardından hareket etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 08:18 Güncelleme: 06.08.2024 - 08:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'dan hareket etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul'dan önceki gün başlayan Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'ne katılanlar, araçlarıyla geldikleri Nevşehir'in Göreme beldesindeki bir gecelik molanın ardından hareket etti.

        Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığınca desteklenen ve bu yıl 18'incisi gerçekleştirilen Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi'nde katılımcılar Kapadokya'ya geldi.

        Sabahın ilk ışıklarıyla Göreme beldesinden havalanan sıcak hava balonlarının peribacalarıyla bütünleştiği manzarayı izleyen ralliciler, vadiler arasında gezinti yaptı.

        Kimi noktalarda katılımcılar bölgenin doğal güzelliğini fotoğraflarken, kimi yerde de turistler rallideki araçların önünde objektife poz verdi.

        Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin, gazetecilere, çeşitli ülkelerden bireysel olarak yola çıkan katılımcıların İstanbul'da buluştuğunu, iki gündür yolda olan katılımcıların son durağının Moğolistan'ın Orhun kenti olacağını belirtti.

        Keyifli bir rotada güzel bir yolculuk yaptıklarını aktaran Serin, şöyle konuştu:

        "Burası start verdikten sonraki üçüncü durağımız. Bu yıl 5 ülkeden katılımcılar var. Yaklaşık 15 bin kilometrelik bir yolu katedeceğiz. Şuana kadar işin biraz daha gezi taraflarındayız, İran'dan sona bizi büyük etaplar bekliyor. Buradaki tarihi yerleri gördükten sonra çöl ayrı bir macera olacak. Kapadokya turistik bir yer ama. Doğu ve güneydoğu illeri gibi turistlerin pek gitmediği yerlere gidiyoruz. Türkiye'nin tanıtımı ve yabancılara Avrupa'da kamuoyunda yansıtıldığı gibi olmadığını göstermeye çalışıyoruz. Doğu ve batı medeniyeti bugüne kadar hiç barışık olmamış. Ama ikisinin de birbirinden eksiği yok. Biz bir köprü oluyoruz, Türkiye bu köprünün temel taşlarından birisi. Gelen dostlarımız inanıyoruz ki Türkiye ve Türk cumhuriyetlerinin gönül elçisi olacaklar."

        Ralliye İtalya'dan katılan David de Matteo ise Türkiye etabından büyük keyif aldığını dile getirdi.

        Kapadokya'da muhteşem bir manzaraya uyandığını anlatan Matteo, "Rallide az uyuyoruz. Ama buna kesinlikle değiyor. Etrafımızda çok güzel bir manzara var. Bugün iki saat uyuyabildim. Önümüzdeki yaklaşık 15 gün daha sürecek keyifli bir yol var. Kesinlikle bu ralliye herkesin katılması gerek." şeklinde konuştu.

        Antalya'dan katılan Gülay Karakimseliler de heyecanlı olduğunu, Kapadokya'da balonların oluşturduğu manzarayla karşılaşmanın heyecanını artırdığını ifade etti.

        Geçen yıl öğretmenlikten emekli olduğunu kaydeden Karakimseliler, "Bundan sonraki yolumuz çok uzun. İran ve Türk cumhuriyetlerini çok merak ediyordum. Emekli olduktan sonra bunu yapacağım demiştim. Gerçekleştireceğim." dedi.

        Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Almanya, Avusturya ve Moldova'dan 28 sporcunun 12 araçla katıldığı rallinin bir sonraki durağı Adıyaman olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        E-ticarette yeni vergi düzenlemesi
        İngiltere sokakları karıştı!
        İngiltere sokakları karıştı!
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        Biden ulusal güvenlik ekibiyle bir araya geldi
        İki bölge için yağmur uyarısı
        İki bölge için yağmur uyarısı
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        Elon Musk'dan OpenAI kurucularına 'ihanet' davası!
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        'Hızlı ve sessiz katil': Suda boğulma her yıl 250 bin kişinin ölüm nedeni
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Anadolu'dan Olimpiyatlara 19 farklı ürün
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Mourinho'dan transfer açıklaması!
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        Yaralı şoför izin verdi, vatandaşlar meyveleri kasalarla götürdü
        El ele çivileme
        El ele çivileme
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Cumhuriyet Savcısı ve ailesi darbedildi iddiası! 1 tutuklama
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Armand Duplantis'ten Yusuf Dikeç pozu!
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Elektrik akımına kapıldılar! 2 işçiden 1'i öldü
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Korku 4 yılın zirvesinde
        Emlak satışında yeni dönem
        Emlak satışında yeni dönem
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Bir endokrinolog gözüyle Cezaylrli boksör olayı
        Instagram açılıyor mu?
        Instagram açılıyor mu?
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Ersu Şaşma, Olimpiyat 5'incisi oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu
        G.Saray ve F.Bahçe'nin rakipleri belli oldu

        Benzer Haberler

        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca...
        Nevşehir'de ağıla giren kurdun koyunları telef etmesi güvenlik kamerasınca...
        Nevşehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Nevşehir Kültür Yolu Festivali etkinliklerle devam ediyor
        Çamurdan ürettiği cezvelerle kahveseverlere farklı lezzet deneyimi sunuyor
        Çamurdan ürettiği cezvelerle kahveseverlere farklı lezzet deneyimi sunuyor
        Açtığı sergilerle 'ters laleyi' dünyaya tanıtmaya çalışıyor
        Açtığı sergilerle 'ters laleyi' dünyaya tanıtmaya çalışıyor