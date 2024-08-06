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        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 14:22 Güncelleme: 06.08.2024 - 14:22
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        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı.

        Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu 03 SN 422 plakalı minibüs, Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek, 50 AED 856 plaka otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüste sıkışan bazı yaralılar ekiplerce çıkarıldı.

        Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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