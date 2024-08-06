Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Kazada her iki araçta bulunan ve yaralanan 2'si ağır 13 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi.

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