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        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti

        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla yaralanan baba ile oğlu, tedavi gördükleri hastanede öldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 11:33 Güncelleme: 07.08.2024 - 11:33
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        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti
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        Nevşehir'de düğüne gidenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışmasıyla yaralanan baba ile oğlu, tedavi gördükleri hastanede öldü.

        Afyonkarahisar'dan Kayseri'ye düğüne gidenlerin bulunduğu minibüsün, dün Nevşehir-Avanos kara yolu Göreme Kavşağı'nda karşı şeride geçerek otomobille çarpışması sonucu yaralanan otomobil sürücüsü Nurullah Uçman ile yanındaki oğlu Ahmet Uçman, sevk edildikleri Kayseri'de tedavi gördükleri hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Cavit Karakuyu'nun kullandığı 03 SN 422 plakalı minibüs ile Nurullah Uçman yönetimindeki 50 AED 856 plaka otomobil çarpışmış, araçlardaki Nurullah ve Ahmet Uçman'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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