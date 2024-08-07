Nevşehir'de otelden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelden malzeme çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelden malzeme çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.
Ortahisar Beldesi'nde bir otelin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Otel ve çevredeki kameralardaki görüntüleri inceleyen ekipler 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda gizlendikleri yerde yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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