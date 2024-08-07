Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de otelden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelden malzeme çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 22:56 Güncelleme: 07.08.2024 - 22:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de otelden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bir otelden malzeme çaldıkları iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Ortahisar Beldesi'nde bir otelin deposundan hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

        Otel ve çevredeki kameralardaki görüntüleri inceleyen ekipler 2 şüphelinin kimliğini tespit etti.

        Düzenlenen operasyonda gizlendikleri yerde yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Esra Yıldız Kahraman'dan bronz madalya!
        Instagram’dan sonra Roblox
        Instagram’dan sonra Roblox
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        Bakan Yumaklı: Üretimdeki dengeleri bozmaya müsade etmeyeceğiz
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        'Trudeau, Castro'nun oğlu olabilir'
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Aydın, Muğla ve Balıkesir'de orman yangını: Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        Çiğ süt piyasası yakın takipte: Hangi kararlar alındı?
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        TFF'de görevli 4 Yargıtay üyesi istifa etti!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Türkiye’nin yeni gücü: Çelik Kubbe!
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Teleferik kazası davasında yeni gelişme
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Okan Buruk'tan flaş sözler!
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        Karadenizli Temel'in talihi şekilli karpuzla değişti
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        TÜRK-İŞ'ten zam talebi
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        Bodrum kurudu! Ahmet Aras Habertürk TV'de anlattı
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        "Futbolu el birliğiyle ayağa kaldırmalıyız"
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Hamas'ın yeni lideri Sinwar kimdir?
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Dünyanın farklı ülkelerinden piramitler!
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Gabriel Sara'yı Norwich'li gazeteciler anlattı
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Fotoğraftaki gizli nesneyi bulabilir misiniz?
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Melissa Vargas, Avrupa'yı salladı!
        Sokakta sular seller gibi aşk
        Sokakta sular seller gibi aşk

        Benzer Haberler

        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti
        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti
        Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı
        Nevşehir'de minibüs ile cip çarpıştı: 1'i ağır, 14 yaralı
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi y...
        GÜNCELLEME - Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi y...
        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Nevşehir'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'dan hareket etti
        Doğu-Batı Dostluk ve İpek Yolu Rallisi Kapadokya'dan hareket etti
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 3 şüpheli tutuklandı