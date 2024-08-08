18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Nevşehir Kültür Yolu Festivali"ne çeşitli ülkelerden katılan figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu.

Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin bu yıl yedinci ayağı olan Nevşehir'deki festival kapsamında kentte çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapılıyor.

Kentte bu yıl ikincisi gerçekleştirilen festival çerçevesinde, dünyada sıcak hava balon turlarının en yoğun şekilde yapıldığı bölgede birbirinden ilginç figürlü balonlar peribacalarının üzerinde süzüldü.

Balonlar günün ilk ışıklarıyla uçuş için hazırlanırken, festival alanına gelenler Türkiye'nin yanı sıra Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Brezilya, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Litvanya, Makedonya, Moldova, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsviçre'den etkinliğe katılan balonların görsel şölenini izledi. "Kurbağa", "fil", "kaplumbağa, "roket", "kalp", "kurt", yer değirmeni" gibi 60 figürlü balon Göreme beldesinden kalkış yaptıktan sonra vadiler üzerinde yaklaşık 45 dakika boyunca uçtu.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, gazetecilere, Nevşehir Kültür Yolu Festivali kapsamında 500'e yakın etkinlik gerçekleştirildiğini söyledi. Sıcak hava balonlarıyla ilgili düzenlenen etkinliğin renkli görüntüler oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Kapadokya, sıcak hava balonculuğu denildiğinde en önemli bölge. Geçen yıl 615 bin kişi balon turlarına katıldı. Bu yıl daha fazla artış görüyoruz. Geçen yıla kıyasla yolcu sayısında yüzde 30'luk bir artış var. Bölgemizin en önemli etkinliği olan balon turu ilimizin tanıtımına katkı sağladığı gibi turizmin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor." dedi.

Anadolu Sıcak Hava Balon İşletmecileri Derneği Başkanı Mehmet Halis Aydoğan da Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerinin yanında sıcak hava balon turizmiyle tanındığını dile getirdi. "Kapadokya'da her gün festival havasında 150 balon uçmaktadır." ifadesini kullanan Aydoğan, "Dünyada en fazla balon uçuşunun yapıldığı yer Kapadokya. Bu bölgenin dünya balonculuğunun merkezi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Birkaç yıla kadar da dünyada en büyük balon festivalinin yapıldığı yer de yine Kapadokya olacaktır." diye konuştu.