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        Hukuk fakültesi öğrencileri yarışma platformuna Filistin kefiyeleri ile çıktı

        Çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik "Ölçüler Dengeler Farazi Dava Yarışması"nın finali Nevşehir'de gerçekleştirildi. Katılımcı öğrenciler İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına desteklerini göstermek amacıyla sahneye kefiye ile çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 10:25 Güncelleme: 08.08.2024 - 10:25
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        Hukuk fakültesi öğrencileri yarışma platformuna Filistin kefiyeleri ile çıktı
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        Çeşitli üniversitelerin hukuk fakültelerinde öğrenim gören öğrencilere yönelik "Ölçüler Dengeler Farazi Dava Yarışması"nın finali Nevşehir'de gerçekleştirildi. Katılımcı öğrenciler İsrail'in saldırıları altındaki Gazze halkına desteklerini göstermek amacıyla sahneye kefiye ile çıktı.

        Enderun Eğitim Vakfı Hukuk Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hukuk fakültesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla yarışma etkinliği düzenlendi.

        Temsili duruşmanın gerçekleştirildiği etkinlikte, hukuk alanında eğitim alan öğrenciler farklı dava modellerinde duruşma performanslarını sergiledi.

        İlk etabı 16 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen yarışmalar sonunda dereceye giren İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Uludağ Üniversitesi öğrencileri, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Vali Şinasi Kuş Kongre Merkezi Karavezir Konferans salonundaki final etabına katıldı.

        Yarışma için hazırlanan platforma davet edilen öğrenciler, Filistin'de soykırım yapan İsrail'e tepki, Gazze halkına destek vermek amacıyla kefiye taktı.

        Hukukçulardan oluşan jürinin değerlendirmelerinin ardından yarışmada, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinden oluşan takım birinciliği elde etti.

        Program sonunda, başarı sağlayan takımlara ödülleri takdim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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