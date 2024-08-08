Hukuk fakültesi öğrencileri yarışma platformuna Filistin kefiyeleri ile çıktı

Enderun Eğitim Vakfı Hukuk Hareketi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, hukuk fakültesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak amacıyla yarışma etkinliği düzenlendi.

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