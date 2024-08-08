Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri

        Nevşehir'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

        Nevşehir'de evinin balkon duvarlarını boyarken 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 21:21 Güncelleme: 08.08.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nevşehir'de evinin balkon duvarlarını boyarken 4. kattan düşen kişi yaşamını yitirdi.

        Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Mahallesi Erenler Caddesi'ndeki bir binada yaşayan 61 yaşındaki Erol Tunçer, 4. kattaki evinin balkonunu boyarken aşağı düştü.

        Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tunçer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Tunçer'in cansız bedeni olay yerindeki incelemenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Haydi kızlar! Tarihe bir kaldı!
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bakan Ersoy'dan Habertürk'e açıklamalar
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        'Cherokee' çetesini tahliye eden hakimler açığa alındı
        İstanbul'da flaş açıklama!
        İstanbul'da flaş açıklama!
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        'Yarısı Bizden'de tarih sınırı kalkıyor
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        TIR devrildi! 26 ton iplik yola savruldu
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        İETT otobüsü deprem etkisi yarattı: Kolonları hasar gören bina tahliye edildi
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        8 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki hapishane: Sde Teiman
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        Tartışmaların odağındaki platform: Roblox
        KKM'de rekor düşüş
        KKM'de rekor düşüş
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Teknedeki vahşete sır perdesi aralanıyor!
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Sein Nehri'ndeki kirlilik tartışmaları sürüyor
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Dikeç duruşu olimpiyatın simgesi oldu
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Deniz enerji filomuz olmasaydı!
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Aşırı sıcak nedeniyle "tuz gölü" oluştu
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Sayı 11'e yükseldi... Tekirdağ'ın tescilli ürünleri!
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Kredi kartlarını iptal ettirdi
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        Ferdi Kadıoğlu'na dev teklif!
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi
        TCMB enflasyon tahminini değiştirmedi

        Benzer Haberler

        4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü
        4'üncü kattaki evinin balkonundan düşüp, öldü
        Hukuk fakültesi öğrencileri yarışma platformuna Filistin kefiyeleri ile çık...
        Hukuk fakültesi öğrencileri yarışma platformuna Filistin kefiyeleri ile çık...
        Kapadokya'da gökyüzü, özel figürlü balonlarla renklendi
        Kapadokya'da gökyüzü, özel figürlü balonlarla renklendi
        18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu
        18 ülkenin figürlü sıcak hava balonları Kapadokya semalarında uçtu
        Nevşehir'de otelden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'de otelden hırsızlık iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti
        Nevşehir'deki kazada yaralanan baba ile oğlu hayatını kaybetti