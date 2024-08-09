Nevşehir'de özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi

Nevşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kalitenin artırılması ve şoförlerinin mesleki becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla özel halk otobüsü şoförlerine yönelik "Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı" eğitim programı düzenledi.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı" eğitim programı gerçekleştirildi.

Programda, "Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esasları" hakkında bilgilendirilen şoförlere Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Servisi yetkilileri tarafından validatör açılışları, kart okutma sırasında karşılaşılan sorunlar, engelli ve bebekli yolcuların otobüslere binişi, trafik kuralları ve yolcu ilişkileri, acil durum yönetimi ve psikolojik dayanıklılık hakkında eğitim verildi.