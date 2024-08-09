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        Nevşehir'de özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi

        Nevşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kalitenin artırılması ve şoförlerinin mesleki becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla özel halk otobüsü şoförlerine yönelik "Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı" eğitim programı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 11:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 11:21
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        Nevşehir'de özel halk otobüsü şoförlerine eğitim verildi
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        Nevşehir Belediyesi, şehir içi ulaşımda kalitenin artırılması ve şoförlerinin mesleki becerilerinin güçlendirilmesi amacıyla özel halk otobüsü şoförlerine yönelik "Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı" eğitim programı düzenledi.

        Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü tarafından Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde "Ulaşımda Toplu Taşıma Farkındalığı" eğitim programı gerçekleştirildi.

        Programda, "Özel Halk Otobüsü Yönetmeliği Çalışma Usul ve Esasları" hakkında bilgilendirilen şoförlere Zabıta Müdürlüğü Ulaşım Servisi yetkilileri tarafından validatör açılışları, kart okutma sırasında karşılaşılan sorunlar, engelli ve bebekli yolcuların otobüslere binişi, trafik kuralları ve yolcu ilişkileri, acil durum yönetimi ve psikolojik dayanıklılık hakkında eğitim verildi.

        Programın sonunda eğitime katılan şoförlere katılım belgeleri ve yılın şoförlerine teşekkür belgeleri, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan İler tarafından takdim edildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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