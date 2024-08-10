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        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

        Nevşehir'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 23:32 Güncelleme: 10.08.2024 - 23:32
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        Nevşehir'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
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        Nevşehir'de bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in Filistinli sivillere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

        İHH Nevşehir Gençlik Kolları tarafından düzenlenen protesto için vatandaşlar Alibey Camisi önünde bir araya geldi.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile çeşitli afişler taşıyan grup İsrail aleyhine slogan attı.

        İHH Nevşehir Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Berat Tural, İsrail'in Gazze kentinde yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldürüldüğü saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

        İsrail ordusuna açıktan destek veren firmalara yönelik boykotun tüm duyarlı insanlarca sürdürülmesi ve genişletilmesinin önemine değinen Tural, "İnancımızı kaybetmemek gibi mesuliyetimiz var. Yıkıldı Hayber, yıkılacak İsrail. Bu inancımızdan vazgeçmeyeceğiz. Bir avuç vicdanlı Müslüman olarak tepkimizi ve refleksimizi kaybetmeyeceğiz. Katile katil, caniye cani demekten vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.

        Tural, insani değerlerini koruyan tüm ülkelerin İsrail'in uyguladığı soykırımı sona erdirmek için vakit kaybetmeden harekete geçmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

        Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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