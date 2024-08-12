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        Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı

        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 10:37 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:37
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        Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı
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        Nevşehir'deki Kapadokya Havalimanı'nda yılın 7 aylık diliminde 398 bin 187 yolcuya hizmet sunulduğu bildirildi.

        Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kapadokya Havalimanı'nda bu yılın ocak-temmuz döneminde 8 bin 964 uçak iniş kalkış yapıldı, 398 bin 187 yolcuya hizmet verildi.

        Ayrıca, aynı dönemde Kapadokya Havalimanı'ndaki kargo, posta ve bagaj yük trafiği ise 4 bin 22 ton olarak gerçekleşti.

        Kapadokya Havalimanı temmuzda 74 bin 527 yolcu ağırladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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