Nevşehir'de uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde jandarmanın şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ile mücadele kapsamında çalışma yapıldı.

Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu arata ve sürücüsünün üzerinde 54 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etmek veya ticaretini yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.