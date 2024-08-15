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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, incelemelerde bulundu

        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin çalışma alanlarında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 11:59 Güncelleme: 15.08.2024 - 11:59
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        Nevşehir Belediye Başkanı Arı, incelemelerde bulundu
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        Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediyenin çalışma alanlarında incelemede bulunup, yetkililerden bilgi aldı.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki altyapı çalışması ile belediyeye ait Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

        Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerince Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde süren içme suyu şebeke hattı yapımını inceleyen Arı, işçilerle sohbet edip, yetkililerden bilgi aldı.

        Arı, daha sonra Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ndeki kapasite artırılmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmaları inceledi.

        Şehirde altyapı probleminin yaşandığı semtlerde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Arı, şunları kaydetti:

        "Şehrimizi güçlü ve modern bir içme suyu altyapısına kavuşturmak istiyoruz. Bunun için geçtiğimiz dönem Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük altyapı yatırımlarını gerçekleştirmiştik. Şimdi de mahallelerimizde acil olarak çözüme kavuşturulması gereken problemleri bir bir çözüyoruz. Bunun yanında geçtiğimiz günlerde şehrimizin içme suyu problemini kökten çözecek büyük altyapı hamlesinin 177 milyon yatırım bedeli olan birinci etap yer teslimini yapmak üzere DSİ Bölge Müdürlüğü yetkilileri ve yüklenici firma ile son değerlendirmemizi yaptık. Nevşehir için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

        Başkan Arı'ya incelemeleri sırasında Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Yüzer de eşlik etti.

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