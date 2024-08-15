Mersin'de aranan hırsızlık zanlıları Nevşehir'de yakalandı

Şüphelilerden D.G'nin 39, A.G'nin 31, S.G'nin 29 ve Y.E'nin ise bir suç kaydı olduğu belirlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, şüpheliler S.G, A.G, D.G. ve Y.E, Hacıbektaş ilçesinde gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde araçtan hırsızlık olayına karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin Nevşehir'e geldikleri tespit edildi.

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