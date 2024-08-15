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        Mersin'de aranan hırsızlık zanlıları Nevşehir'de yakalandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde aranan 4 hırsızlık şüphelisi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 15:08 Güncelleme: 15.08.2024 - 15:08
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        Mersin'de aranan hırsızlık zanlıları Nevşehir'de yakalandı
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        Mersin'in Tarsus ilçesinde aranan 4 hırsızlık şüphelisi, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesinde araçtan hırsızlık olayına karıştıktan sonra kaçan şüphelilerin Nevşehir'e geldikleri tespit edildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışma sonucunda, şüpheliler S.G, A.G, D.G. ve Y.E, Hacıbektaş ilçesinde gözaltına alındı.

        Zanlılar jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

        Şüphelilerden D.G'nin 39, A.G'nin 31, S.G'nin 29 ve Y.E'nin ise bir suç kaydı olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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