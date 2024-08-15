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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri'nde konuştu:

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz, inancından ötürü bir insana zulmetmenin en büyük ayıp ve günah olduğuna inanan bir medeniyetin fertleriyiz. Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 22:09 Güncelleme: 15.08.2024 - 22:09
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        Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Etkinlikleri'nde konuştu:
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        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Biz, inancından ötürü bir insana zulmetmenin en büyük ayıp ve günah olduğuna inanan bir medeniyetin fertleriyiz. Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur." dedi.

        Ersoy, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca bu yıl "Sevgi ve muhabbet kapısında buluşalım" temasıyla düzenlenen "Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 753. Yıl Dönümü Anma Etkinlikleri"ne katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Bakan Ersoy, Hakk'a yürüyüşünün 753. yıl dönümünde Hacı Bektaş Veli'yi rahmetle yad ettiğini belirtti.

        Gönül erenlerinin irfanının Anadolu'dan Kafkaslar'a ve Balkanlar'a kadar insanların yolunu aydınlattığını ifade eden Ersoy, kardeşlik bağlarını güçlendirerek insanları bu öğretilerden haberdar etmek adına ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

        Ersoy, insanlığın zor bir süreçten geçtiğine şahitlik edildiğini, dünyanın dört bir yanında yaşanan işgal ve çatışmalar nedeniyle milyonlarca insanın yurdunu terk etmek zorunda kaldığını dile getirerek şöyle konuştu:

        "Kadınlar, çocuklar, yaşlılar bu saldırılarda hedef alınıyor. Bebekler gıdasızlıktan hayatını kaybediyor. Evler bombalanıyor. Hastaneler, ibadethaneler yerle bir ediliyor. İnsanlar, inançları, düşünceleri nedeniyle ayrımcılığa uğruyor. Maalesef gözümüzün önünde insanlık tarihinin en acı olayları yaşanıyor. Bu acıların son bulması, insanların farklılığı bir çatışma nedeni olarak değil, bir zenginlik olarak görmesi için Anadolu'da mayalanan bu düşünceleri dünyanın dört bir yanına ulaştırmamız gerekiyor. Biz, inancından ötürü bir insana zulmetmenin en büyük ayıp ve günah olduğuna inanan bir medeniyetin fertleriyiz. Anadolu ocağında ötekileştirmeye, dışlamaya, sevgisizliğe yer yoktur. Biz, insanı insanın kurdu olarak değil, umudu olarak gören bir kültürü temsil ediyoruz."

        Bakan Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi en doğru şekilde anmanın, bugün insanlığın ihtiyacı olan öğretileri her yönüyle anlamak ve çağa taşımakla mümkün olacağını söyledi.

        Dünyanın içinde bulunduğu kaos ortamının, Hacı Bektaş Veli'nin sevgi ve kardeşlik çağrısına ihtiyaç duyulduğunun göstergesi olduğunu vurgulayan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Hacı Bektaş Veli'nin felsefesinin günümüz insanlarına da hitap ettiği ve bundan sonra da edeceğini, onun temsil ettiği değerlerin hepimiz için ortak bir anlam ifade ettiğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamalıyız. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu öğretileri dünyaya tanıtmak adına zaman, mekan, sınır tanımadan çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gönül erenlerimizin eserlerini yabancı dillere çevirerek yabancı toplulukların bu öğretileri keşfetmesine imkan sağlıyoruz. Yeryüzünün dört bir yanında bu konularda seminerler, toplantılar düzenliyoruz. Özellikle Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığımızın bu konuyla ilgili yoğun mesai harcadığını sizlerle paylaşmak isterim."

        Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle Hacı Bektaş Veli'ye, onun temsil ettiği değerlere ve Alevi Bektaşi toplumuna sahip çıkılmaya devam edileceğini de sözlerine ekledi.

        Etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ekibince "Hacı Bektaş Veli temalı deyiş ve nefes" dinletisi ile semah gösterisi sahnelendi. Programda sanatçılar Fatih Demirhan ve Oğuz Aksaç konser verdi.

        Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile katılımcılar, Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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