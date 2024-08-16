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        Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu

        Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:12
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        Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu
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        Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

        Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.

        Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

        Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

        Kapadokya Alan Başkanlığı görevlilerinin çalışmayı yapan kişilerle ilgili tutanak tuttuğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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