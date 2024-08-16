Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu

Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak pamuk yapıştırdığını gördü.

Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

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