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        GÜNCELLEME - Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu

        Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 00:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 00:06
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        GÜNCELLEME - Kapadokya'da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu
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        Kapadokya'da reklam çekimi için dekor oluşturmak isteyen bir firmanın çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu.

        Kapadokya Fotoğrafçılar Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Göreme beldesindeki Güllüdere Vadisi'nde fotoğraf çeken dernek üyeleri, kaya oyma yapının içinde reklam çekimi için hazırlık yapanların duvarlara kimyasal içerikli yapıştırıcı kullanarak elyaf yapıştırdığını gördü.

        Duruma tepki gösteren dernek üyelerinin ihbarının ardından alana jandarma ekipleri geldi.

        Reklam firmasınca yapılan çalışma, jandarma tarafından durduruldu.

        - Uzman ekiplerce temizlik çalışması yapıldı

        Kapadokya Alan Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, kaya oyma yapının duvarlarına kimyasal içerikli madde kullanarak elyaf yapıştırdıkları tespit edilen firmaya para cezası kesilerek, gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

        Alanda uzman ekiplerce gerekli temizlik çalışmasının da yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Söz konusu alan, bugün sabah saatlerinde Kapadokya Alan Başkanlığı ile Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü ekiplerince temizlendi. Yapıya zarar veren firmaya yaklaşık 2 milyon TL tutarında ceza kesilirken, firma yetkilileri hakkında hukuki işlem başlatıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki bu değerli alanın korunması adına gerekli tüm önlemler alınmış olup, Göreme Vadisi'nin bu tür olumsuz eylemlerden korunması ve gelecek nesillere aktarılması için gereken tüm çalışmalar takip edilecektir."​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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