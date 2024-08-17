Nevşehir'de devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde refüje çarparak devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Salim K. idaresindeki otomobil, Tuzköy-Gülşehir kara yolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında refüje çarparak devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile araçta bulunan 4 kişi, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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