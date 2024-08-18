Nevşehir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

15 Temmuz Mahallesi 108. Sokak'taki beş katlı apartmanın 4. katında F.G'ye ait dairenin oturma odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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