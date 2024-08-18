Nevşehir'de apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Nevşehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Nevşehir'de bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
15 Temmuz Mahallesi 108. Sokak'taki beş katlı apartmanın 4. katında F.G'ye ait dairenin oturma odasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Binadakiler tahliye edilirken kısa sürede büyüyen yangına müdahale eden Nevşehir Belediyesi itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle ikamette hasar oluştu.
Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen bir kişiye ambulansta müdahalede bulundu.
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