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        Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Peralta Nevşehir'de

        Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak kente geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 10:16 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:01
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        Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Valdez Peralta Nevşehir'de
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        Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Ceferino Adrian Valdez Peralta, Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın davetlisi olarak kente geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Arı, eşi Celestina Valdez ile kente gelen Büyükelçi Peralta'yı makamında ağırladı.

        Konuklarına, bölgenin turistik açıdan önemini anlatan Arı, Paraguay ile Türkiye'nin birçok ortak noktası bulunduğunu, Paraguay'da turizm potansiyeline sahip şehirlerle işbirliklerine imza atabileceklerini belirtti.

        Arı'nın hediye takdiminin ardından konuk büyükelçi ve eşi, tarihi kaya oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir ile restorasyonu geçen yıl tamamlanan Meryem Ana Kilisesi'ni gezdi.

        Ziyaret ettiği tarihi alanların kendisini çok etkilediğini ifade eden Peralta, kültür ve turizm alanında hayata geçirdiği projelerden dolayı Arı'yı tebrik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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