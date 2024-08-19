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        Nevşehir'de tırın güvenlik kulübesine çarpması kameraya yansıdı

        Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın, bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 12:47 Güncelleme: 19.08.2024 - 12:47
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        Nevşehir'de tırın güvenlik kulübesine çarpması kameraya yansıdı
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        Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın, bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Terminal Kavşağı yakınlarında tali yoldan Nevşehir-Acıgöl kara yoluna çıkma hazırlığındaki plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.

        Sürücünün yara almadan atlattığı kazada betonarme kulübe yıkıldı, araçta hasar oluştu.

        Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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