Nevşehir'de tırın güvenlik kulübesine çarpması kameraya yansıdı
Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın, bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Nevşehir'de kontrolden çıkan tırın, bir iş yerinin güvenlik kulübesine çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Terminal Kavşağı yakınlarında tali yoldan Nevşehir-Acıgöl kara yoluna çıkma hazırlığındaki plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen tır, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki iş yerinin güvenlik kulübesine çarptı.
Sürücünün yara almadan atlattığı kazada betonarme kulübe yıkıldı, araçta hasar oluştu.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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