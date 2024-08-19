Nevşehir'deki trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Öte yandan, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan E.A, R.S.G ve B.Y'nin tedavileri Nevşehir, Ankara ve Kayseri'deki hastanelerde sürüyor.

Törene, Çölyen kardeşlerin ailesi ve yakınları ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da katıldı.

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