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        Nevşehir'deki trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı

        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2024 - 17:26 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:38
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        Nevşehir'deki trafik kazasında ölen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı
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        Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında ölen iki kardeşin cenazeleri toprağa verildi.

        Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı'nda dün gece meydana gelen kazada yaşamlarını yitiren Arda (19) ve Ayberk Çölyen'in (18) cenazeleri, Nevşehir Devlet Hastanesi morgundan alınarak Nevşehir Külliyesi Hacı Mustafa Köybaşı Camisi'ne getirildi.

        İkindi vakti kılınan cenaze namazının ardından iki kardeşin cenazeleri Kaldırım Mezarlığı'nda defnedildi.

        Törene, Çölyen kardeşlerin ailesi ve yakınları ile AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Süleyman Özgün ve Emre Çalışkan da katıldı.

        Öte yandan, sıkıştıkları otomobilden itfaiye ekiplerince ağır yaralı olarak çıkarılan E.A, R.S.G ve B.Y'nin tedavileri Nevşehir, Ankara ve Kayseri'deki hastanelerde sürüyor.

        Emek Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Bulvarı İtfaiye Kavşağı'nda, dün, Arda Çölyen idaresindeki 50 ADJ 398 plakalı otomobilin aynı istikametteki 60 DP 225 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu Arda ve Ayberk Çölyen ölmüş, 3 kişi ağır yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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