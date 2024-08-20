GÜNCELLEME - Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

İçerisinde pasaport, bir miktar döviz, Türk lirası ve cep telefonu bulunan çanta sahibine teslim edildi.​​​​​​

Turla Nevşehir merkezdeki Kayaşehir'i gezmeye gelen Özbekistanlı İntizor Aitbaeva, içerisinde pasaport, bir miktar para ve cep telefonu bulunan çantasını cami lavabosunda unuttuğu, ardından çantasını bulamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.

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