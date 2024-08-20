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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:31
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        GÜNCELLEME - Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de Özbekistanlı turistin çantasını çaldığı öne sürülen yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

        Turla Nevşehir merkezdeki Kayaşehir'i gezmeye gelen Özbekistanlı İntizor Aitbaeva, içerisinde pasaport, bir miktar para ve cep telefonu bulunan çantasını cami lavabosunda unuttuğu, ardından çantasını bulamadığı gerekçesiyle polise başvurdu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çalışmalarda çantayı Vietnam uyruklu L.T.H'nin çaldığını tespit etti.

        Ekipler, şüpheliyi Ürgüp'te konakladığı otelde çaldığı malzemelerle birlikte yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İçerisinde pasaport, bir miktar döviz, Türk lirası ve cep telefonu bulunan çanta sahibine teslim edildi.​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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