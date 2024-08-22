Bakan Kacır Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Nevşehir'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Ahiler Kalkınma Ajansı ve KOP Bölge Kalkınma İdaresi Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni'ne katılmak için Nevşehir'e gelen Kacır, Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde yerli sıcak hava balonu üreten firmanın üretim tesisini ziyaret etti.

Tesisteki çeşitli birimlerde incelemede bulunan Kacır, işçilerle sohbet edip şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan'dan bilgi aldı.

Daha sonra Togg makam aracının direksiyonuna geçen Kacır, beraberindeki protokol üyeleriyle ilçeye bağlı Mustafapaşa köyüne geçti.