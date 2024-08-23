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        Nevşehir'de polis "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi

        Nevşehir'de, polis tarafından yapılan "dar alan" uygulamasında aranan iki zanlı yakalandı, 38 araç sürücüsüne çeşitli ihlal ve kusurdan dolayı ceza yazıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 12:41 Güncelleme: 23.08.2024 - 13:42
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        Nevşehir'de polis "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi
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        Nevşehir'de, polis tarafından yapılan "dar alan" uygulamasında aranan iki zanlı yakalandı, 38 araç sürücüsüne çeşitli ihlal ve kusurdan dolayı ceza yazıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler, Esentepe ve Cevher Dudayev mahallerinde trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla "dar alan" uygulaması yaptı.

        Araçlar ile cadde ve sokaklarda şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

        Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan iki zanlı yakalanırken, kontrol edilen 164 sürücüye, belgesiz ve plakasız araç kullanmak, kask takmamak, kural ihlali, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız etmek suçlarından cezai işlem uygulandı.

        Polisin, kent huzuru için uygulamayı belirli aralıklarla sürdüreceği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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