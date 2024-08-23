Nevşehir'de polis "dar alan" uygulaması gerçekleştirdi

Nevşehir'de, polis tarafından yapılan "dar alan" uygulamasında aranan iki zanlı yakalandı, 38 araç sürücüsüne çeşitli ihlal ve kusurdan dolayı ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2000 Evler, Esentepe ve Cevher Dudayev mahallerinde trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla "dar alan" uygulaması yaptı.

Araçlar ile cadde ve sokaklarda şüpheli kişilerin kontrolleri yapıldı.

Uygulamada, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan iki zanlı yakalanırken, kontrol edilen 164 sürücüye, belgesiz ve plakasız araç kullanmak, kask takmamak, kural ihlali, abart egzoz kullanarak çevreyi rahatsız etmek suçlarından cezai işlem uygulandı.