Nevşehir'de trafik kazaları KGYS kameralarınca görüntülendi

Trafik Başkanlığı, görüntüleri "Biraz daha dikkatli olsalardı bu kazalar olmayabilirdi" notuyla paylaştı.

Paylaşımda, Güzelyurt Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde farklı zamanlarda kırmızı ışıkta duramayan araçların karıştığı iki kazaya da yer verildi.

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