Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Belediye Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir iş yerinde, içinde 2 bin 500 lira ile 9 bin lira değerindeki kulaklık ve lensin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

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