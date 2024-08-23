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        Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 17:59 Güncelleme: 23.08.2024 - 17:59
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        Nevşehir'de 3 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        Nevşehir'de iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Belediye Caddesi'ndeki alışveriş merkezindeki bir iş yerinde, içinde 2 bin 500 lira ile 9 bin lira değerindeki kulaklık ve lensin bulunduğu çantanın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

        Çalışma sonucu kimlikleri tespit edilen zanlılar H.G, M.N.Y. ve S.Y. gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, çanta sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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