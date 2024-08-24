Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçaklı ve sopalı kavgada, E.B, M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

​Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.