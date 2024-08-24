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        Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı

        Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 23:50 Güncelleme: 24.08.2024 - 23:50
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        Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya karışan şüpheli tutuklandı
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        Nevşehir'de 3 kişinin yaralandığı bıçaklı ve sopalı kavgaya karışan bir zanlı tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

        Bıçaklı ve sopalı kavgada, E.B, M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ​Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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