Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi sona erdi

Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Başkent Turing Spor Kulübü tarafından organize edilen Kapadokya Rallisi sona erdi.

​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ve Başkent Turing Spor Kulübü iş birliğinde düzenlenen Kapadokya Rallisi tamamlandı.

61 kilometrelik toprak etapta gerçekleştirilen ralliye 24 otomobil katıldı. Sabah erken saatlerde startı verilen rallide sporcular, Kapadokya'daki doğa harikaları arasında kıyasıya bir mücadele verdi. Yarış sonunda Genel Klasmanda GMG Racing Rally takımından Gürol Baranlı ve Alperen Tetik 1. oldu.