Nevşehir'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Nevşehir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
M.Y. idaresindeki 38 AGM 578 plakalı otomobil, Nevşehir-Kayseri kara yolu Ürgüp Kavşağı'nda Y.Ş'nin kullandığı 50 AAE 612 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada otomobilde bulunan S.M'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan 4 kişi de ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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